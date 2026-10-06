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Мнение: «Политический кризис в Испании назревал восемь лет», – Максим Зиновин

Мнение: «Политический кризис в Испании назревал восемь лет», – Максим Зиновин

Эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций Максим Зиновин в эфире программы «Мнение» заявил, что правительственный кризис в Испании и решение о досрочной смене руководства были предсказуемы на фоне внутренних проблем.

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