Мэра Дегтярска оставят под домашним арестом

Главу Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого получении взятки, оставят под домашним арестом. Как сообщили в пресс-службе областного суда, мера пресечения по ходатайству следователя продлена до 29 апреля.
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