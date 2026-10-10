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Zero Hedge

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Blackwater Bloodied: Erik Prince's Congo Force Ambushed, Ex-UFC Star Tim Kennedy Shot In The Fight For The World's Cobalt

Blackwater Bloodied: Erik Prince's Congo Force Ambushed, Ex-UFC Star Tim Kennedy Shot In The Fight For The World's Cobalt

Blackwater Bloodied: Erik Prince's Congo Force Ambushed, Ex-UFC Star Tim Kennedy Shot In The Fight For The World's Cobalt When Erik Prince signed on with Kinshasa last year, the brief was mostly about spreadsheets: help Congo's finance ministry actually collect taxes on its minerals.

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