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Куриные сердечки в корейском стиле

Куриные сердечки в корейском стиле

Основные ингредиенты: сердечки куриные – 200 граммов; лук репчатый – 100 граммов; вино шаосинское – 2 столовые ложки; перец чёрный молотый – по вкусу; лук зелёный – 2–3 пера; кунжут обжаренный – 1 чайная ложка; рис – 1 стакан (чашка).

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