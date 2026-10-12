Красноярский край на пороге нового бюджетного цикла: ставка на инвестиции и сдержанный рост

КРАСНОЯРСК, 12 октября, ФедералПресс. В ходе заседания правительства Красноярского края, которое прошло под председательством Алексея Медведева, были рассмотрены ключевые вопросы бюджетного процесса.
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