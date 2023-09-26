На развязке с Дмитровским шоссе в Лобне завершается укладка асфальта

Строители приступили к укладке верхнего слоя покрытия. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья. Сейчас строительная готовность развязки на пересечении Дмитровского шоссе и Северного обхода Лобни составляет 95%.
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