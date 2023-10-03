Минпромторг: торговые центры "Мега" продолжат работать в России под прежним названием

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал, что сеть торговых центров «Мега» продолжит работать в стране под прежним названием, при этом будет сохранен и штат сотрудников.
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