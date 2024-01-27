Под колеса стелется дорога, снег в стекло швыряет буйный ветер. Отдохну от города немного, он сегодня хмур и неприветлив.
Снежное…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Под колеса стелется дорога, снег в стекло швыряет буйный ветер. Отдохну от города немного, он сегодня хмур и неприветлив.