Политик Филиппо: Антитрамповские торговые соглашения ЕС навредят Франции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что план председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений, направленный против президента США Дональда Трампа, может нанести вред сельскому хозяйству Франции.
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