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Позитив для оптимистов

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«Это сигнал США»: уничтожен американский завод дронов в Киеве

«Это сигнал США»: уничтожен американский завод дронов в Киеве

ВС РФ впервые уничтожили американский завод по изготовлению дальнобойных беспилотников с системами наведения, устойчивыми к радиоэлектронному противодействию (РЭБ), и алгоритмами самонаведения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

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Комментарии
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Анатолий протасевич
удивляюсь -что до сих пор заводы производили  продукцию для дронов -а ещё сколько таких имеется - почему только сейчас -а где были раньше - или олигархам  это выгодно .
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