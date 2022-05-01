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Нарколог Брюн посоветовал садиться за руль через сутки после употребления алкоголя

Нарколог Брюн посоветовал садиться за руль через сутки после употребления алкоголя

pexels.com Алкоголь в организме человека сохраняется в течение трех-десяти дней, но приборы для измерения этанола не смогут зафиксировать повышенные показатели уже через сутки, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

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