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В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

В Киеве и его окрестностях в пятницу прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Воздушные тревоги стали регулярными после инцидента на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

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