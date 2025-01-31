В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

В Киеве и его окрестностях в пятницу прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Воздушные тревоги стали регулярными после инцидента на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.
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