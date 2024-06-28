В среду присутствовала на отчёте депутата городской Думы Краснодара Натальи Викторовны Кулишовой. В 31-м округе депутат смогла собрать вокруг себя очень достойную команду.
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В среду присутствовала на отчёте депутата городской Думы Краснодара Натальи Викторовны Кулишовой. В 31-м округе депутат смогла собрать вокруг себя очень достойную команду.