Уклонисты за рулём: в Приморье прошли масштабные проверки таксистов

Иностранным таксистам напомнили о воинском учёте. Рейды в Приморье выявили нарушителей.Во Владивостоке в ходе проверок водителей такси выявлено два случая уклонения от воинского учёта среди новых граждан России.
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