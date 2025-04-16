Подборка смешных и забавных фотографий с котами, которые поднимут настроение

Пушистые питомцы сами по себе дарят радость и поднимают настроение своим хозяевам. Но порой котики удивляют еще больше, демонстрируя необычное поведение: имитируют человеческие привычки или проявляют настоящую смекалку.
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