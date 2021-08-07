Южный Федеральный

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    Я в курсе, но голос евреев хотелось бы по этому поводу услышать. Там на четверть наш народ, как заметил ещё Высоцкий....Экс-посол Азербай...

Вирусолог Зверев указал на недоработку в вакцинации и предупредил, чем это грозит

Вирусолог Зверев указал на недоработку в вакцинации и предупредил, чем это грозит

Как правильно должен быть построен процесс вакцинации от коронавируса и какие недоработки стоит исключить, рассказал именитый вирусолог, профессор, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

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