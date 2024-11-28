Маск: экс-сотрудника Белого дома Виндмана финансируют украинские олигархи

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента США, Александр Виндман находится на содержании у олигархов из Украины, утверждает предприниматель Илон Маск.