Маск: экс-сотрудника Белого дома Виндмана финансируют украинские олигархи

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента США, Александр Виндман находится на содержании у олигархов из Украины, утверждает предприниматель Илон Маск.
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