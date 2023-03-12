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Поэтесса Лариса Рубальская рассказала о ежемесячных тратах и размере пенсии

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала о ежемесячных тратах и размере пенсии

Ежемесячные расходы 77-летней поэтессы Ларисы Рубальской значительно превышают размер ее пенсии. Об этом сама артистка рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой.

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