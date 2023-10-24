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Полковник Игнат: 90% всех целей у нас в тылу уничтожают по наводке «русских партизан»

Полковник Игнат: 90% всех целей у нас в тылу уничтожают по наводке «русских партизан»

СБУ объвила по всей Украине охоту на «путинских шпионов» Александр Ситников На фото: пуск ракеты расчетом оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Что бы ни применялось: &quot;партизаны&quot;, снимки из космоса и другое  важно одно: они дают хороший результат. А все остальное - это не имеет значения..
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4 д.
ДП
Дмитрий Пузанов
Главное - что охота СБУ не устранит наши возможности нанесения точных ударов.
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3 д.
V
Valery
Украинские партизанские отряды по традиции состоят из предателей.
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3 д.

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