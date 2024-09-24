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Лента новостей Крыма

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Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха

Ялта стала одним из самых популярных городов для семейного отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных городов для семейного отдыха в России.

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