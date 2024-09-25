Политика как он...
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Замминистра спорта российского региона задержали за коррупцию

Замминистра спорта российского региона задержали за коррупцию

В Ростовской области задержали заместителя министра спорта Светлану Гадарову. Lenta.ru «Она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

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