Неспешный разговор

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Украинские кастрюли продолжают мечтать

Украинские кастрюли продолжают мечтать

Наступил Новый год, а украинские мрии остались даже не теми же, а приобрели новые, совсем фантасмагорические очертания У меня в чате часто возникают диалоги между россиянами и гражданами Украины, находящимися на подконтрольной Киеву территории.

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