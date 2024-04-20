Медики назвали привычку, которая может привести к опасным заболеваниям

Медики назвали привычку, которая может привести к опасным заболеваниямУченые выяснили, что систематический недосып вызывает в организме такие же проблемы, как если бы человек регулярно употреблял алкоголь.
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