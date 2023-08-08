Под поверхностью земного спутника ученые обнаружили скрытую структуру колоссальных размеров. Объект примерно в 5 раз больше главного острова Гавайского архипелага и мало напоминает природный.
Внутри Луны обнаружена огромная скрытая структура: объект почти полностью создан из металла
Комментарии
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Виктор Галкин
Может, от ихнего вранья?)
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12 час.
М
ММ
Про МАСКОНы писали еще в советское время. Луна полая и содержит концентраторы массы. Т.е. говоря по простому "звезда смерти" из Звездных войн. Титановая оболочка 10 км толщиной, сверху немного насыпали реголита, внутри пустота с какими-то приборами и механизмами огромных размеров. Об этом писали еще советские ученые и это вполне научная гипотеза. А вот не верить, что мы во Вселенной не одни, это как раз глупость.
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10 час.
Серж Южанин
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7 час.
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