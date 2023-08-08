Внутри Луны обнаружена огромная скрытая структура: объект почти полностью создан из металла

М

ММ

Про МАСКОНы писали еще в советское время. Луна полая и содержит концентраторы массы. Т.е. говоря по простому "звезда смерти" из Звездных войн. Титановая оболочка 10 км толщиной, сверху немного насыпали реголита, внутри пустота с какими-то приборами и механизмами огромных размеров. Об этом писали еще советские ученые и это вполне научная гипотеза. А вот не верить, что мы во Вселенной не одни, это как раз глупость.