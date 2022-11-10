Как в башне Т-64 появились ультрафарфоровые шары

Т-64А. Источник: wikipedia.org ВНИИ-100 рулит Понимание, что традиционная гомогенная броня уже не может обеспечить защиту танка от современных противотанковых средств, пришло инженерам ещё в начале 50-х.
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