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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Зюзин: «Советую журналистам полететь в Грозный – и убедиться, что арена «Ахмат» оставила позади многие стадионы НХЛ. Не совсем правильно, когда у нас о клубах НХЛ пишут больше»

Бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин, посетивший открытие арены «Ахмат», рассказал о возможностях развития хоккея в Чечне.

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