Рукопожатие крепкое....

Итак, у дедушки якобы коронавирус. Если, конечно, верить пресс-службе Белого дома. Интересно, кто-то в мире еще верит пресс-службе Белого дома? Достаточно просто взглянуть на внешность Жан-Пьер, чтобы усомниться во всем, что она мелет.
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