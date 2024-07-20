Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Анатолий Анатольев
    Фейк!!!!! Сказочная ГЛУПОСТЬ!!!!!!!Поразительные циф...
  • Юрий Рязанов
    Что такое  ВЦИОМ , видимо что то вражеское , привезенное из олимпийской европы, нашими законодателями, после купания ...Поразительные циф...
  • сергей аксенов
    А ВЦИОМ это какая то Стройка, на которой производился опрос?Поразительные циф...

Рукопожатие крепкое....

Рукопожатие крепкое....

Итак, у дедушки якобы коронавирус. Если, конечно, верить пресс-службе Белого дома. Интересно, кто-то в мире еще верит пресс-службе Белого дома? Достаточно просто взглянуть на внешность Жан-Пьер, чтобы усомниться во всем, что она мелет.

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