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Шарипзянов подарил клюшку юному болельщику: «Большей милоты вы сегодня не увидите. Дамир исполняет мечты»

Дамир Шарипзянов подарил клюшку юному болельщику перед матчем с «Металлургом». Фанат пришел на игру с плакатом, на котором написано: «Шарипзянов Дамир.

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