Представитель МИД КНР о государственном визите председателя КНР Си Цзиньпина в РФ и его участии в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ -- По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая, в ходе которого примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.