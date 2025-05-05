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Китай

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Представитель МИД КНР о государственном визите председателя КНР Си Цзиньпина в РФ и его участии в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ -- По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая, в ходе которого примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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