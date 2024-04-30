Россияне в шоке: Нагиев решил заменить Блиновскую, оказавшуюся в СИЗО

Дмитрий Нагиев в последние годы не очень активен в творчестве. Мужчина снимается в новых проектах, но интервью давать отказывается, да и в личном блоге лишь изредка добавляет какие-то грустные и односложные высказывания, давая понять, что настроения общаться с поклонниками у него совсем нет.