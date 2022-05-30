MainStyles

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вилли Фишер
    200 лет назад он Уильям, с аппетитом принял бы в этом  участие.Принц Уильям выра...
  • валерий лисицын
    Ага, ещё скажи мы не хотели  и мы  нечаянно. Полая политика, подлой страны.Принц Уильям выра...
  • cergei efremow
    Хахахаха..смешно.Колонизация Луны ...

Принцесса Шарлен в нежно-голубом комбинезоне посетила Гран-при Формулы-1 в Монако

В минувшее воскресенье состоялся, пожалуй, один из самых главных и ярких этапов серии Гран-при Формулы-1 в Монако, который, конечно же, посетили принцесса Шарлен вместе со своим супругом принцем Альбером и детьми — близнецами Жаком и Габриэллой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх