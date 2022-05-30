Принцесса Шарлен в нежно-голубом комбинезоне посетила Гран-при Формулы-1 в Монако

В минувшее воскресенье состоялся, пожалуй, один из самых главных и ярких этапов серии Гран-при Формулы-1 в Монако, который, конечно же, посетили принцесса Шарлен вместе со своим супругом принцем Альбером и детьми — близнецами Жаком и Габриэллой.