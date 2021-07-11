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Траудль Юнге: что личный секретарь Гитлера рассказала о его смерти

Траудль Юнге: что личный секретарь Гитлера рассказала о его смерти

Траудль Юнге, урождённая Гертрауд Хумпс, стала личным секретарем Адольфа Гитлера в 1942 году.

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Vladimir Lioubimcev
Так ЧТО она все-таки рассказала о смерти Гитлера? Практически ничего...
Анфиса Иванова
Вот и я думаю, - какого черта было статью писать?! Только для того, чтобы поведать, что у Гитлера был личный секретарь?! Так не совсем же мы тупые - уж все же понимаем административную структуру начальства . А она все-таки была ЛИЧНЫМ секретарем, а не из числа многочисленной команды машинисток для записей поручений и заседаний Гитлера и его ставки. Где отрывки из её книги о лично ей доверительно поручаемой диктовок и заданий босса?!,
Татьяна Сухова
Услышали выстрел?А кто застрелился или застрелил прямым попаданием?И это о смерти Гитлера?Какой бред приходиться иногда прочитать ожидая найти интересное

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