Траудль Юнге: что личный секретарь Гитлера рассказала о его смерти

Любители историиТраудль Юнге: что личный секретарь Гитлера рассказала о его смерти Траудль Юнге, урождённая Гертрауд Хумпс, стала личным секретарем Адольфа Гитлера в 1942 году.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevТак ЧТО она все-таки рассказала о смерти Гитлера? Практически ничего...Анфиса ИвановаВот и я думаю, - какого черта было статью писать?! Только для того, чтобы поведать, что у Гитлера был личный секретарь?! Так не совсем же мы тупые - уж все же понимаем административную структуру начальства . А она все-таки была ЛИЧНЫМ секретарем, а не из числа многочисленной команды машинисток для записей поручений и заседаний Гитлера и его ставки. Где отрывки из её книги о лично ей доверительно поручаемой диктовок и заданий босса?!,Татьяна СуховаУслышали выстрел?А кто застрелился или застрелил прямым попаданием?И это о смерти Гитлера?Какой бред приходиться иногда прочитать ожидая найти интересноеКомментировать
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