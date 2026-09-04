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Аргументы недели

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Политолог Трухачев: Мы не должны принимать худших иностранных студентов

Политолог Трухачев: Мы не должны принимать худших иностранных студентов

Минобрнауки планирует увеличить число иностранных студентов в российских вузах с 422 до 500 тысяч. В ведомстве говорят о новых системах отбора и поддержки, включая гранты.

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