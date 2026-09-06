Под одеялом то жарко, то холодно: три лучших варианта для разных предпочтений для сна

Наполнитель одеяла определяет не только то, насколько вам тепло в ночное время. Он влияет на вес, способность отводить влагу и склонность одеяла к сминанию после стирки.
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