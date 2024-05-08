По задумке вашингтонских и лондонских кукловодов санкции должны были мобилизовать россиян на борьбу с Путиным и со своим государством, но что-то на Западе про нас так и не поняли.
Как санкции проредили либеральную тусовку
Комментарии
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Eduard
Зачем нам быть против своих,что бы Лондон Россию за банан прибрал?Все их "ценности" мы покупаем! Это не подарки!
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14 час.
Аким Воземчук
Либералы и отщепенцы разные понятия.СВО уже отбила свое ликвидировав гнусную прослойку Российского общества.Ну и высветила ливера российских евреев,все оказались с двойным дном.Спасибо СВО.
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11 час.
Надежда
Многие сбежали, но довольно много либерды осталось и затаилось. А латентные ждуны опаснее тех, кто открыто себя обозначил, как враг!
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10 час.
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