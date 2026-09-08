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Вьетнам и Таиланд: Банк Krungsri завершил поглощение SHBFinance за 3,6 трлн донгов и провел ребрендинг в SFinance

Вьетнам и Таиланд: Банк Krungsri завершил поглощение SHBFinance за 3,6 трлн донгов и провел ребрендинг в SFinance

Банковская группа Bank of Ayudhya (известная как Krungsri), входящая в состав японского финансового гиганта Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), официально завершила сделку по приобретению 100% акций вьетнамской потребительской финансовой компании SHBFinance у коммерческого акционерного банка SHB.

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