Вьетнам и Таиланд: Банк Krungsri завершил поглощение SHBFinance за 3,6 трлн донгов и провел ребрендинг в SFinance

Банковская группа Bank of Ayudhya (известная как Krungsri), входящая в состав японского финансового гиганта Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), официально завершила сделку по приобретению 100% акций вьетнамской потребительской финансовой компании SHBFinance у коммерческого акционерного банка SHB.
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