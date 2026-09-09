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Нижегородская правда

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В Нижегородской области отметили День языков народов Российской Федерации

В Нижегородской области отметили День языков народов Российской Федерации

8 сентября, в День языков народов Российской Федерации, в Нижнем Новгороде на площадке круглогодичного молодёжного центра «ГосСтарт» прошла встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра и кино, певицей, телеведущей Елизаветой Арзамасовой.

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