В Нижегородской области отметили День языков народов Российской Федерации

8 сентября, в День языков народов Российской Федерации, в Нижнем Новгороде на площадке круглогодичного молодёжного центра «ГосСтарт» прошла встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра и кино, певицей, телеведущей Елизаветой Арзамасовой.