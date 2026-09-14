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Не обычная, а абузусная: что будет, если часто пить таблетки от головной боли

Не обычная, а абузусная: что будет, если часто пить таблетки от головной боли

Обезболивающие тоже могут стать причиной головной боли, и тогда вы будете бесконечно ходить по замкнутому кругу «боль — таблетки — боль».

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