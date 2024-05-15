Полицией Ингушетии задержан один из троих аферистов, продавших чужую иномарку за 1,85 млн рублей

В дежурную часть МО МВД «Малгобекский» обратился житель Ингушетии, сообщивший о том, что он передал в аренду автомобиль «Тойота-Камри» с условием, что транспортное средство не будет выезжать за пределы г.
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