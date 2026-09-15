Андрей Прикотенко: "Театр – это постоянно кипящий котёл"

С 3 по 15 октября в Петербурге пройдёт XXXVI Международный фестиваль "Балтийский дом". Одним из участников станет Новосибирский академический драматический театр "Красный факел", который представит спектакль Андрея Прикотенко "Дядя Ваня" (18+), поставленный по пьесе Антона Павловича Чехова.