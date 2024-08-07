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В Петербурге приступили к строительству 1-го Предпортового проезда

В Петербурге приступили к строительству 1-го Предпортового проезда

Компания Setl Group начала строительство 1-го Предпортового проезда в Московском районе. Новая двухполосная дорога решит транспортную проблему в этой части города, сделав ее более удобной для людей, которые там живут или работают.

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