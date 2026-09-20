Явка на выборах губернатора Брянской области превысила 75%

Явка на выборах губернатора Брянской области достигла 75,81% к 15:00 мск 20 сентября. Голосование продлено до 20:00 мск, за исключением шести приграничных районов, где участки закрылись в 15:00 мск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым