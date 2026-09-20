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Новости Брянска

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Явка на выборах губернатора Брянской области превысила 75%

Явка на выборах губернатора Брянской области превысила 75%

Явка на выборах губернатора Брянской области достигла 75,81% к 15:00 мск 20 сентября. Голосование продлено до 20:00 мск, за исключением шести приграничных районов, где участки закрылись в 15:00 мск.

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