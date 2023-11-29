Ипотечные ставки захотели привязать к уровню зарплат жителей в разных регионах

Одинаковые условия для всех субъектов – это не совсем честно, считает депутат Сергей Пахомов В Госдуме рассматривают вариант привязки ставок по льготной ипотеке к уровню зарплат в регионах, сообщил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.