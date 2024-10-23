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Захарова осудила дипломата Додда за нападение на журналистов во Внуково

Захарова осудила дипломата Додда за нападение на журналистов во Внуково

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась об инциденте с заместителем посла Великобритании в России Томом Доддом в аэропорту Внуково, указав на это как на пример отношения британских властей к свободе слова.

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