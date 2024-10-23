Захарова осудила дипломата Додда за нападение на журналистов во Внуково

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась об инциденте с заместителем посла Великобритании в России Томом Доддом в аэропорту Внуково, указав на это как на пример отношения британских властей к свободе слова.
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