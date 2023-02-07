БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 987 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Надо быть самоубийцей, что бы договариваться о каких то процентахПЯТЬ ПРИЧИН НЕ ВЕ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое мнение задача ВС России выдавить нациков, бандеровцев, уголовников, проституток, нариков и прочую нечисть на терр...СВО ОТМЕНЯЕТСЯ: У...
  • Владимир Карпов
    Туда им и дорога !!!СВО ОТМЕНЯЕТСЯ: У...

Появится ли MQ-9 Reaper в украинском небе, и если да, то надолго ли

Появится ли MQ-9 Reaper в украинском небе, и если да, то надолго ли

Кто жаждет поручить американскому «Жнецу» сбор смертельного урожая с незалежных полей Виталий Орлов На фото: разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper (Фото: Zuma/TASS) По информации The Wall Street Journal, Линдон Блю, занимающий пост генерального директора компании GA-ASI — военного подрядчика и дочерней структуры «Дженерал Атомикс», разрабатывающей и производящей БПЛА и РЛС военного и коммерческого назначения — сделал предложение, от которого военный атташе Украины ожидаемо пришел в неудержимо-патриотический восторг.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх