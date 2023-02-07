Появится ли MQ-9 Reaper в украинском небе, и если да, то надолго ли

Кто жаждет поручить американскому «Жнецу» сбор смертельного урожая с незалежных полей Виталий Орлов На фото: разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper (Фото: Zuma/TASS) По информации The Wall Street Journal, Линдон Блю, занимающий пост генерального директора компании GA-ASI — военного подрядчика и дочерней структуры «Дженерал Атомикс», разрабатывающей и производящей БПЛА и РЛС военного и коммерческого назначения — сделал предложение, от которого военный атташе Украины ожидаемо пришел в неудержимо-патриотический восторг.