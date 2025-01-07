В Казанском соборе справили Рождественское богослужение

В Санкт-Петербурге в Казанском соборе прошло Рождественское богослужение. Главная служба в Северной столице состоялась в ночь на 7 января в Казанском кафедральном соборе, честь провести ее выпала митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию в сослужении духовенства митрополии.