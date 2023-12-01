Хирург Нальгиев: Инъекционная ринопластика может привести к инсульту и слепоте

Реконструктивный хирург Магомед Нальгиев отметил, что инъекционная ринопластика, направленная на коррекцию формы носа при помощи введения филлеров, липолитиков и гормональных препаратов, может повлечь за собой серьезные осложнения, включая инсульты и потерю зрения.
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