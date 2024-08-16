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Депутат Госдумы Шеремет: Запад подвёл мир к порогу Третьей мировой войны

Депутат Госдумы Шеремет: Запад подвёл мир к порогу Третьей мировой войны

Парламентарий считает, что нападение на русские регионы санкционировали страны НАТО.Поставки странами Запада военной техники, их же попустительство при обстрелах мирных объектов и участие в планировании атак на Россию подвели планету к порогу Третьей мировой войны.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Так было всегда.Ничего нового.-Есть 2 британских военных базы:Декелия и Акротири.Декелия-ключевой пункт назначения для военных операций в Средиземном море и на Ближнем Востоке.Акротири-обьект спора между Турцией и Грецией.,а база британская....
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