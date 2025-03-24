Единороссы оценили состояние учреждений здравоохранения и образования в трех городах РТ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Представители «Единой России» побывали на социальных объектах, которые возводят и ремонтируют в трех городах Татарстана в рамках народной программы партии.
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