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МОСИНФОРМ

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Загадочный крижберсень, соревнования по хоббихорсингу и день рождения Владимира Маяковского: что ждет москвичей в выходные 18-19 июля?

Загадочный крижберсень, соревнования по хоббихорсингу и день рождения Владимира Маяковского: что ждет москвичей в выходные 18-19 июля?

Фото: mos.ru/kultura Грядущие выходные в Москве удивят весьма разнообразной программой: в музее «Царицыно» на прогулке по Утренней дорожке, созданной для Екатерины Второй, посетителям расскажут, что такое крижберсень, в парке «Радуга» проведут выводку лошадей разных мастей и соревнования по хоббихорсингу для всех желающих, а еще столица готовится отметить 133-летие со дня рождения Владимира Маяковского, подробнее — в новом материале «Мосинформ».

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